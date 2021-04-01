Суд обязал Кокориных, Мамаева и Протасовицкого выплатить 200 тысяч рублей избитому водителю

Савеловский суд Москвы по иску водителя Виталия Соловчука обязал четырех человек, в том числе футболистов и Павла Мамаева, выплатить 200 тысяч рублей компенсации за избиение.

«Суд постановил взыскать с каждого ответчика в пользу истца по 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Еще по 400 рублей – в виде утраченного заработка и 360 рублей – на лекарства и лечение травмы носа», – сообщил адвокат одного из ответчиков Вячеслав Барик.

Отметим, что водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, пострадавший 8 октября 2018 года от компании футболистов, требовал взыскать по 250 тысяч рублей с каждого из четырех фигурантов дела: братьев Александра и Кирилла Кокориных, Мамаева и Александра Протасовицкого. Соловчук также настаивал на компенсации в 120 тысяч рублей, потраченных на лечение.