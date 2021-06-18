Зарема о Витории: «Меня не устраивает тренер, готовый работать с любым материалом. Амбиции где?»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Руй Витория Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала назначение Руя Витории главным тренером команды.

«Сейчас ставка на «удобненького и уютненького», можно проворачивать любые трансферы на вход и на выход.

Руй добряк, и он правда хороший мужик. Осталось только подождать.

Честно скажу, меня не устраивает тренер, готовый работать с любым материалом. Амбиции где?» – написала Салихова.

Руй Витория: «Спартак» – великий клуб. Мне понравился проект и интересна русская культура»

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