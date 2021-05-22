Зарема о Тедеско: «Только я знаю, чего мне стоило уговорить его не уходить в «Марсель» в феврале»

, супруга владельца Леонида Федуна, рассказала, что бывший главный тренер красно-белых мог досрочно покинуть клуб.

«Только я знаю, чего мне стоило уговорить Тедеско не уходить в в феврале. Команда вообще ничего не почувствовала. Он остался в «Спартаке» только потому, что в декабре мне пообещал работать с полной отдачей, несмотря ни на какие предложения.

С 12-го места довел до 2-го, ему даже ради приличия не предложили новый контракт, а на десерт еще говном обкидали через свои телеграм-каналы, упомянув Бакаева и 5 вратарей.

Вы реально думали, что я молча вам позволю это все?» – написала Салихова.