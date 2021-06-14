Валерий Карпин: «С Россией Бельгия играла на 50% возможностей. Возможно, показала худшую свою игру»

Главный тренер прокомментировал игру сборной России в стартовом матче против Бельгии (0:3).

– Давайте пару слов о матче Россия – . Все плохо? Все нормально? Все ожидаемо?

– Ну окей, мы могли проиграть Бельгии? Да, могли. Ну проиграли. Сейчас поговорим про другое: как проиграли. Думаю, что мало кто, положа руку на сердце, думал, что мы обыграем Бельгию, очко – может быть, на три очка мало кто рассчитывал. Кроме, наверное, самой сборной и Станислава Саламовича. Ничего страшного не произошло. Дальше у нас Финляндия и Дания, это те игры, которые нужно выигрывать.

Набрав 6 очков, мы проходим дальше, и все нормально. Вы все забудете, что было в игре с Бельгией, если сейчас две игры выиграем, правильно?

Сейчас вы начнете разговаривать про три центральных защитника, два центральных, а надо было это, а надо было то. Глобально, как Викторыч (Слуцкий – Прим. Sports.ru) сказал, у нас нет игроков, которые делают разницу. Плюс-минус все примерно на одном уровне, кто-то чуть лучше, кто-то чуть хуже. Все говорят, что Семенов привез. Был бы Дивеев – возможно, Дивеев бы так же этот мяч не вынес и говорили бы: зачем поставили Дивеева. Вот это все на миллиметры.

Бельгия удивила тем, что они, по мне, играли на 50 процентов своих возможностей, скоростей. Вот это меня удивило. Бельгия играла, скажем так, не лучшую свою игру. Возможно, даже худшую, – сказал Карпин.