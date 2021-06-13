Марио Фернандес: «Готовимся к Финляндии так же, как к Бельгии. Уважаем соперника»

Защитник сборной России Марио Фернандес рассказал о настроении в команде и подготовке к матчу 2-го тура Евро-2020 с Финляндией.

О настроении после первого матча

«После поражения от Бельгии было грустно. Сейчас настроение рабочее. У нас еще два матча впереди, думаем только об этом.

О подготовке к Финляндии

«Мы готовимся к матчу с Финляндией так же, как к Бельгии. Мы уважаем соперника».

О сравнении со сборной образца 2018 года

«Я не могу сравнивать. По-моему, обе команды сильные».

О звании лучшего игрока

«Я не думаю, что я лучший игрок сборной. Мы команда, выигрываем и проигрываем вместе. Мне нужно продолжать работать, чтобы становиться лучше. Не согласен, что был лучшим на поле».

О победе Финляндии над Данией

«Удивлен, что выиграла этот матч, потому что Дания была фаворитом».

О досуге и общении

«Больше всего общаюсь с Денисом Черышевым, но все игроки в команде – мои друзья. В свободное время я всегда в номере, смотрю сериалы, фильмы, футбол», – сказал Фернандес.