Головин пробежал 12,4 км в матче с Бельгией – это лучший результат 1-го тура Евро. Оздоев – 5-й

Пресс-служба УЕФА представила подробную статистику после матчей 1-го тура .

Полузащитник сборной России Александр Головин пробежал 12,4 км в матче с Бельгией (0:3), что стало лучшим результатом 1-го тура чемпионата Европы. Хавбек Магомед Оздоев в этой игре преодолел расстояние в 11,8 км, что стало пятым результатом первого тура.

Пятерка лучших по пробегу футболистов после 1-го тура Евро выглядит так:

1. Александр Головин (Россия / ) – 12,4 км;

2. Адам Надь (Венгрия / «Бристоль Сити») – 12 км;

3-4. Владимир Дарида (Чехия / «Герта») – 11,9 км;

3-4. Леандер Дендонкер ( / «Вулверхэмптон») – 11,9 км;

5. Магомед Оздоев (Россия / ) – 11,8 км.

Отметим, что следующий представитель сборной России находится в списке лишь на 30-м месте. Это защитник ЦСКА Марио Фернандес (10,7 км). За ним идет , расположившийся на 35-й строчке (10,6 км).

С полным списком можно ознакомиться по ссылке.