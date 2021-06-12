Станислав Черчесов: «Боюсь, Жиркова мы потеряли на весь турнир»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о состоянии футболистов, которые испытывали проблемы со здоровьем после игры против Бельгии (0:3), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

«Это второй матч турнира. Разные по уровню соперники и системе игры.

Мы восстанавливались после первого матча больше, нежели готовились. Сейчас другая подготовка, что естественно. Второй матч турнира, ситуация для нас понятна. Другое дело, что есть игроки, которые под вопросом. К вечеру получу ответы по ним.

По Жиркову не могу точно сказать диагноз, но боюсь, что Юру на весь турнир мы потеряли. Кудряшов сегодня первый раз немножко потренировался с командой, постепенно его готовим.

Кузяев тренировался, Дивеев пропустил один день. Джикия вчера пропустил, сегодня тренировался в легкой форме, Головин тоже. Подготовка меняется, подход меняется», – сказал Черчесов.

Завтра сборная России сыграет с Финляндией. Начало матча – в 16:00 по московскому времени.