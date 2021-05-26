Захарова о форме Украины: «Становитесь спортивными героями, и будет вам слава. Не националистическими лозунгами следует прославлять Родину»

Теги Сборная Украины по футболу Sports.ru Евро-2020 игровая форма Политика Мария Захарова стиль Футбол

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение УЕФА по поводу формы сборной Украины на Евро-2020.

Союз обязал Украину убрать фразу «Героям слава!», так как полный лозунг несет явный политический смысл.

«Спорт – не поле боя, а поле состязаний; не политическая арена, но арена достижений физической культуры.

Становитесь спортивными героями, и будет вам слава. Именно так, а не националистическими лозунгами, следует прославлять Родину», – написала Захарова в телеграм-канале.

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