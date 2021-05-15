Дюков о форме Украины: «Мы увидели политические посылы, призывающие к расколу. Одна из задач футбола – объединение»

Президент РФС Александр Дюков высказался по поводу формы сборной , представленной к чемпионату Европы.

«Мы направили соответствующее обращение в , ждем ответа. Думаю, сегодня или завтра получим официальный ответ от УЕФА. РФС высказал свою позицию в этом письме. Мы увидели как в экипировке, так и в презентации формы определенные политические посылы. Считаем, что это не соответствует тем принципам и требованиям, которые есть как в правилах игры IFAB (Международного совета футбольных ассоциаций – прим. Sports.ru), так и в тех регламентах, которые регулируют экипировку в УЕФА.

Это наша инициатива. Если говорить о футболе, тех целях и задачах, которые мы решаем в РФС и европейском футболе, одной из целей и задач футбола является объединение. Соответственно, если говорить о тех посылах, которые были заложены в футболку и презентацию формы, то это те посылы, которые не говорят о политической нейтральности, а наоборот, призывают к определенному расколу, что противоречит основным принципам, которые преследует европейский футбол», – сказал Дюков.

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