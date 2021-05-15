Путин о форме Украины: «Позиция украинских властей по Крыму известна. Они пренебрегают волеизъявлением народа»

Теги Сборная Украины по футболу Владимир Путин Евро-2020 Политика Футбол

Президент России Владимир Путин поделился мнением о форме сборной Украины, представленной перед Евро-2020.

– Украинская сборная выйдет в форме, на которую нанесена в том числе карта Крыма. Среди киевских чиновников ликование: мол, в России это всех очень задело. Вас задело?

– (пожимает плечами) Здесь нет никакой новизны. Ведь позиция украинских властей по поводу Крыма нам хорошо известна. Они пренебрегают волеизъявлением народа, волеизъявлением крымчан. Что тоже не очень вяжется с пониманием того, что такое демократия.

Демократия – это власть народа. Народ пришел на референдум, проголосовал, выразил свое мнение. Но украинские власти этого не признают. Ну, это их позиция, – сказал Путин в эфире канала «Россия 1».

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