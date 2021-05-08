«Сразу видно, женщина отлично разбирается в футболе». Слуцкий о Зареме, назвавшей его лучшим русским тренером

Теги Спартак Рубин Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Зарема Салихова Футбол

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал слова супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой, назвавшей его лучшим русским тренером.

– Как вам комплименты Заремы, что вы лучший тренер?

– Сразу видно, что женщина отлично разбирается в футболе.

– Вам приятно это слышать?

– Мне приятно, она разбирается в футболе. Если бы ее больше слушали...

– Результаты были бы лучше.

– Да, – с улыбкой сказал Слуцкий в перерыве матча Россия – Болгария.

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