«Сразу видно, женщина отлично разбирается в футболе». Слуцкий о Зареме, назвавшей его лучшим русским тренером

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал слова супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой, назвавшей его лучшим русским тренером.
– Как вам комплименты Заремы, что вы лучший тренер?
– Сразу видно, что женщина отлично разбирается в футболе.
– Вам приятно это слышать?
– Мне приятно, она разбирается в футболе. Если бы ее больше слушали...
– Результаты были бы лучше.
– Да, – с улыбкой сказал Слуцкий в перерыве матча Россия – Болгария.
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