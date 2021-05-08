Зарема Салихова: «Слуцкий – лучший русский тренер. Интересно понаблюдать за «Рубином»

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, ранее входившая в совет директоров клуба, считает Леонида Слуцкого, работающего с «Рубином», лучшим российским тренером.
«Зарема, после опыта с Аленичевым и его золотым багажом больше тренерам из своих игроков не доверяете? Или нет времени на раскачку и набора опыта?» – задали вопрос Салиховой в телеграм-канале.
«Лично я – нет. На мой взгляд, лучший русский тренер – это Слуцкий. Интересно понаблюдать за «Рубином» в следующем сезоне», – ответила Салихова.
В минувшем сезоне «Рубин» занял 4-е место в турнирной таблице РПЛ.
Фото: скриншот из телеграм-канала Заремы Салиховой