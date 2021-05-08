Слуцкий прокомментирует две игры Евро на Первом канале – матч открытия и полуфинал

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий сообщил, что как комментатор будет работать на двух матчах Евро, которые покажет Первый канал.
«Я буду комментировать матч открытия и полуфинал Евро на Первом канале», – сказал Слуцкий.
Матч открытия чемпионата Европы между сборными Турции и Италии состоится 11 июня.
Как уточняет «РБ Спорт», Слуцкий будет комментировать в паре.
Слуцкий уже работал в качестве комментатора во время чемпионата мира-2018 в России.
Слуцкий пошутил про Навального, комментируя матч Германия – Мексика на «Первом канале»