Слуцкий прокомментирует две игры Евро на Первом канале – матч открытия и полуфинал

Главный тренер сообщил, что как комментатор будет работать на двух матчах Евро, которые покажет Первый канал.

«Я буду комментировать матч открытия и полуфинал Евро на Первом канале», – сказал Слуцкий.

Матч открытия чемпионата Европы между сборными Турции и Италии состоится 11 июня.

Как уточняет «РБ Спорт», Слуцкий будет комментировать в паре.

Слуцкий уже работал в качестве комментатора во время чемпионата мира-2018 в России.

Слуцкий пошутил про Навального, комментируя матч Германия – Мексика на «Первом канале»