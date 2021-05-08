Слуцкий прокомментирует две игры Евро на Первом канале – матч открытия и полуфинал

Теги Рубин Леонид Слуцкий премьер-лига Россия телевидение Первый канал Евро-2020 Футбол

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий сообщил, что как комментатор будет работать на двух матчах Евро, которые покажет Первый канал.

«Я буду комментировать матч открытия и полуфинал Евро на Первом канале», – сказал Слуцкий.

Матч открытия чемпионата Европы между сборными Турции и Италии состоится 11 июня.

Как уточняет «РБ Спорт», Слуцкий будет комментировать в паре.

Слуцкий уже работал в качестве комментатора во время чемпионата мира-2018 в России.

Слуцкий пошутил про Навального, комментируя матч Германия – Мексика на «Первом канале»

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