Куман будет тренером «Барселоны» в следующем сезоне (Фабрицио Романо)

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Роналд Куман продолжит работать с «Барселоной» в следующем сезоне.

Агенты специалиста уже неделю уверены в том, что сотрудничество будет продолжено. Сейчас стороны достигли окончательного соглашения.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта не стал принимать решение об увольнении Кумана с поста главного тренера команды, пишет журналист Фабрицио Романо.

В минувшем сезоне каталонский клуб занял 3-е место в Ла Лиге, выиграл Кубок Испании и вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

Лапорта о «Барсе»: «С Куманом мы будем прогрессировать. Произошедшее в прошлом сезоне не повторится»

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