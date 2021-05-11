Куман будет тренером «Барселоны» в следующем сезоне (Фабрицио Романо)

Роналд Куман продолжит работать с «Барселоной» в следующем сезоне.
Агенты специалиста уже неделю уверены в том, что сотрудничество будет продолжено. Сейчас стороны достигли окончательного соглашения.
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта не стал принимать решение об увольнении Кумана с поста главного тренера команды, пишет журналист Фабрицио Романо.
В минувшем сезоне каталонский клуб занял 3-е место в Ла Лиге, выиграл Кубок Испании и вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.
Лапорта о «Барсе»: «С Куманом мы будем прогрессировать. Произошедшее в прошлом сезоне не повторится»