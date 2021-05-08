«Барса» может снизить зарплату Кумана и повысить призовые, если решит оставить тренера

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Роналд Куман может продолжить работу на посту главного тренера «Барселоны».

Как сообщает Diario Sport, с каждым днем шансы на это растут, однако в случае, если специалист сохранит работу, клуб хочет договориться с ним о новом контракте с измененными условиями.

Руководство «блауграны» хочет предложить Куману снижение зарплаты и рост призовых за победу в различных турнирах. Аналогичным образом клуб сейчас заключает контракты и с игроками, намереваясь снизить нагрузку на фонд заработной платы.

Если Куман поддержит финансовую часть предложения, то взамен в договоре будет прописано возможное продление в случае достижения определенных результатов.

Помимо экономической стороны, «Барселона» также заинтересована в том, чтобы улучшить образ нидерландского специалиста, если он все же останется в клубе. Новый контракт в таком случае станет демонстрацией поддержки со стороны менеджеров.

Также стороны обсуждают характеристики нового спортивного проекта. Куман дал согласие по поводу возможных трансферов, и насчет списка футболистов, которые могут быть проданы.

Тем не менее президент «Барсы» Жоан Лапорта продолжит изучать возможные кандидатуры на пост тренера, несмотря на ограниченный выбор.

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