«Барса» завтра может объявить, что Куман остается

Главный тренер «Барселоны» , вероятно, продолжит работу в клубе в следующем сезоне.

Как сообщает CCMA, о том, что нидерландец останется во главе команды, может быть объявлено в четверг после заседания совета директоров.

Стороны провели ряд встреч за последнее время, и президент «Барсы» склоняется к тому, чтобы не увольнять Кумана.

Ранее сообщалось, что контракт с 58-летним специалистом может быть изменен с целью снизить его зарплату, но повысить премиальные.

«Барса» может снизить зарплату Кумана и повысить призовые, если решит оставить тренера