Жоан Лапорта: «Барса» размышляет по поводу Кумана. Мы хотим уважать контракт и поддерживаем связь с Роналдом»

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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о будущем главного тренера команды Роналда Кумана во время презентации форварда Серхио Агуэро.

«Я уже говорил, что мы вступили в стадию размышлений по поводу Кумана. Необходимо оценить, что получилось хорошо в прошлом сезоне, а что – нет. Нам был нужен период тишины. Через неделю или десять дней мы встретимся снова, но мы поддерживаем связь с Куманом.

Наше желание состоит в том, чтобы уважать контракт. Переговоры с Куманом проходят хорошо. Время на раздумья было нам необходимо.

Мы говорили Куману, что пытаемся подписать Агуэро. Любой тренер хотел бы иметь такого игрока в составе своей команды», – сказал Лапорта.

Срок действующего контракта Кумана с «Барселоной» истекает летом 2022 года.

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