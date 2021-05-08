Жоан Лапорта: «Барса» размышляет по поводу Кумана. Мы хотим уважать контракт и поддерживаем связь с Роналдом»

Президент «Барселоны» высказался о будущем главного тренера команды во время презентации форварда .

«Я уже говорил, что мы вступили в стадию размышлений по поводу Кумана. Необходимо оценить, что получилось хорошо в прошлом сезоне, а что – нет. Нам был нужен период тишины. Через неделю или десять дней мы встретимся снова, но мы поддерживаем связь с Куманом.

Наше желание состоит в том, чтобы уважать контракт. Переговоры с Куманом проходят хорошо. Время на раздумья было нам необходимо.

Мы говорили Куману, что пытаемся подписать Агуэро. Любой тренер хотел бы иметь такого игрока в составе своей команды», – сказал Лапорта.

Срок действующего контракта Кумана с «Барселоной» истекает летом 2022 года.