Игрок «Ахмата» Садулаев извинился за драку: «Пожму руку каждому футболисту «Локомотива». Наш клуб славится гостеприимством»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Ахмат Sports.ru первенство молодежных команд Россия Локомотив мол Ахмат мол Лечи Садулаев Футбол

Полузащитник молодежной команды «Ахмата» Лечи Садулаев извинился за участие в массовой драке во время игры с «Локомотивом» (1:5).

21-летний хавбек был наказан дисквалификацией на восемь матчей за участие в массовой драке, толчок судьи и оскорбительное поведение в адрес официального лица.

«Хотел бы высказаться по инциденту, который случился в матче с «Локомотивом». Очень неприятно и стыдно, что все так получилось. Мы понимаем, что футбол – это игра, которая дарит эмоции и радость, это игра, которая объединяет, но иногда эмоции бьют через край.

Так было и в тот день. Мы проигрывали в счете и не смогли совладать с эмоциями. Я с большой ответственностью принимаю критику и надеюсь, что таких моментов в нашем футболе не будет.

«Ахмат» славится своим гостеприимством, мы все понимаем, что такого не должно быть, это неприемлемо. Я приношу свои извинения от всех ребят, которые были на поле в тот день. Пожму руку каждому футболисту «Локомотива», кто был тогда на поле», – сказал Садулаев.

Молодежка «Ахмата» развязала драку в матче с «Локо». Били ногами, а началось с толчка судьи

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья