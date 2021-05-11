«Тем, у кого чешутся кулаки, лучше уйти в ММА». Пресс-атташе РПЛ о драке молодежек «Ахмата» и «Локо»

Руководитель пресс-службы РПЛ Дмитрий Зеленов прокомментировал массовую потасовку во время матча молодежного первенства России между «Ахматом» и «Локомотивом» (1:5).

– С чего все началось? Кто спровоцировал драку?

– Судя по словам инспектора и тем материалам, с которыми я ознакомился, все началось с того, что 99-й номер команды из Грозного, Лечи Садулаев, толкнул арбитра, который показал ему вторую желтую карточку за ругательство. Судья отразил это в протоколе.

После этого игроки «Локомотива» и «Ахмата» скопились в центральном круге, и в какой-то момент началась потасовка, а если говорить точнее – драка, в которой наиболее активное участие принимали игроки хозяев. Не все, но многие. Со стороны «Локо», исходя из видео, сопротивление оказал один человек.

– Насколько серьезные последствия потасовки? Есть ли пострадавшие?

– Представители «Локо» сообщили об ушибах и ссадинах некоторых своих игроков. За более точной медицинской информацией лучше обратиться в московский клуб.

– Как удалось погасить конфликт?

– К счастью, выбежавшие на поле представители обеих команд не участвовали в драке, а предприняли все усилия, чтобы успокоить страсти. Нашлись миротворцы и среди футболистов. Конфликт быстро погасили и игру продолжили. Спасибо «Локомотиву», который не стал устраивать демаршей.

– Какие могут быть санкции? Говорят, что конфликт пытались замять.

– Все подробности отражены в рапорте. Никто ничего не скрывал – материалы будут переданы в КДК, который у нас и выносит наказания. Что касается санкций, то с нашей стороны было бы некорректно давать оценки и прогнозировать такие вещи. Мы уверены, что КДК разберется и вынесет справедливый вердикт.

Со своей стороны осуждаем любое проявление неспортивного поведения и тем более применение насилия. Тем, у кого чешутся кулаки и кто таким образом отыгрывается за поражения, наверное, лучше уйти в ММА, – отметил Зеленов.

Молодежки «Ахмата» и «Локо» подрались в конце матча. Все начал удаленный капитан хозяев: пнул мяч и толкнул судью