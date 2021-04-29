Агент Чистякова о «Зените»: «Сумма выкупа прописана, но почему-то предложили другие цифры. На нас выходил клуб из топ-5 лиг Европы»

Андрей Талаев, агент защитника , рассказал о будущем игрока.

«Зенит» арендовал Чистякова в октябре 2020 года. Сейчас клубы не могут согласовать полноценный перехода 27-летнего игрока в клуб из Санкт-Петербурга. Сообщалось, что «Зенит» может выкупить Чистякова за 4 миллиона евро.

– На определенном этапе мы уже договорились с «Зенитом», а потом начались какие-то сложности.

– Есть заинтересованность от других топ-клубов ?

– Да, это так, но я не буду называть клубы. Если Питер не захочет взять игрока, то будем рассматривать другие варианты.

Касаемо самого предложения «Зенита» «Ростову», то сумма за трансфер прописана. Но почему-то клуб из Петербурга предложил другие цифры.

Не знаю всех подробностей, но, видимо, «Зенит» хочет купить игрока подешевле. Если же все будет затягиваться, то Дима вернется либо в «Ростов», либо будем рассматривать другие варианты.

Да, это правда, что на нас выходил клуб из Европы. Эта команда из чемпионата топ-5. Но для Димы сейчас приоритет – , – сказал Талаев.

Чистяков провел за сине-бело-голубых 14 матчей в чемпионате России. Его статистика – здесь.