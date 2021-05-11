Юрий Семин: «Мы должны защищать рабочие места от иностранцев. Приятно, что Семак опять выиграл»

Бывший главный тренер высказался о привлечении иностранных тренеров для работы в российских клубах.

– Очень часто в нашей стране водораздел проходит среди тренеров, особенно старой школы, по принципу «наш или иностранец». Вспомнил сегодня 2018 год, как выходим из Кремля такими ручейками. Я оказался в одном ручейке с Газзаевым. Как раз накануне или двумя днями ранее «Локомотив» под вашим руководством становится чемпионом страны. И Газзаев все то долгое время, пока мы шли, говорит: как же здорово, что наш тренер, а не какой-то зарубежный клоун (не помню точную цитату, но примерно так) выиграл.

– Это правильно. В этом нет ничего плохого. Мы должны защищать свои рабочие места от иностранцев в любой профессии. Если в этой профессии есть более сильный человек из-за границы, наверное, он себе пробьет дорогу. Но более сильный. Мы хотим, чтобы зарубежный тренер, если он сюда пришел, чтобы он оставил след после себя. Чтобы игроки при нем росли. А не просто приехал денег заработать.

Мы хотим, чтобы они учили наш язык. Это показывает уважение к нам. В этом нет ничего плохого.

Есть отдельные иностранные тренеры, которые мне нравятся. Но не все. Так же, как и русские. Но мы должны давать шанс своим ребятам, которые завершили игровые карьеры. В этом плане мне очень приятно, что Семак опять выиграл, – сказал Семин.