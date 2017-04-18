«Зенит» готов заплатить 20 млн евро за форварда «Монпелье» Лаборда (Sport24)

интересуется форвардом , сообщает Sport24.ru.

Официального предложения от петербуржцев по 26-летнему нападающему пока не поступало.

На данный момент руководство «Зенита» предварительно обсуждает с «Монпелье» трансфер футболиста за 20 млн евро плюс бонусы.

В подписании Лаборда заинтересован лично главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Футболист перешел в «Монпелье» из «Бордо» в 2018 году за 3 млн евро. В этом сезоне на его счету 37 матчей, 13 голов и 8 результативных передач.