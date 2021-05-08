Дзюба о покере «Тамбову»: «Почему остальные не смогли забить им столько? У нас любят принижать людей»

Нападающий и сборной России Артем Дзюба ответил на вопрос о покере в ворота (5:1) в заключительном туре РПЛ.

– Правда, что просил партнеров играть на тебя с «Тамбовом», чтобы набить голы до рекорда?

– Нет, конечно. Играли на Лешу Сутормина, чтобы он набрал десятое очко. Звезды сложились, получалось, что мне пришлось забивать.

А остальные почему не забили? У меня только один вопрос. Почему «Тамбову» остальные не смогли забить столько? У нас любят принижать людей.

Не было установки забить. Что хотел забить 200-й гол – правда. Но хотел выиграть гонку среди ассистентов, попытаться две голевые отдать. Даже обсудили с Суторминым, что если будет пенальти, я разбегусь и покачу ему – будет голевая.

А получилось как получилось. Забил 4 гола. Оказывался в нужном моменте. Великолепные передачи ребят – Кузяева, Шамкина, – сказал Дзюба.

Форвард стал лучшим бомбардиром с 20 голами в 27 матчах.

Оформив покер в матче с «Тамбовом», форвард также забил 200-й гол в карьере и побил рекорд Александра Кержакова по количеству забитых голов в истории лиги.