Дзюба о Европе: «Было реальное желание, но меня кинули. Поэтому уже ничего не загадываю»

Нападающий и сборной России Артем Дзюба ответил на вопрос о возможном переходе в европейский клуб.

– Еще есть мысли уехать в Европу?

– Честно говоря, были реальные мысли и желание, но меня, мягко говоря, кинули. Поэтому я уже ничего не загадываю и полностью сфокусирован на чемпионате Европы. После него можно будет о чем-то думать и говорить, но давайте сейчас не будем об этом.

Я вообще стараюсь сейчас ничего лишнего не смотреть, не слушать, а отмучиться 9 дней этих, и все, – сказал футболист.