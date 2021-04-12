Азмун забил 50 голов за «Зенит» в 82 матчах. Это рекорд клуба

Нападающий сделал хет-трик в матче 28-го тура РПЛ против (6:1).

26-летний форвард забил свои 48-й, 49-й и 50-й голы в составе петербургского клуба.

Отметка в 50 голов покорилась иранцу в 82-м матче за «Зенит». Это самый быстрый результат в истории клуба.

Ранее 15 футболистов добирались до показателя в 50 мячей за «Зенит», однако всем им для этого требовалось не менее 100 игр.

Азмун лидирует среди бомбардиров с 19 голами и опережает Дзюбу на три мяча за два тура до конца.

«Зенит» – гегемон. Такого не было со времен «Спартака» Романцева

Семак в России – просто красавец. Теперь хочется, чтобы он был раскованнее и рискованнее в Лиге чемпионов

«Зенит» третий сезон выносит конкурентов и на дистанции, и лично. В 2020/21 многое решил штаб Семака