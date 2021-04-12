Азмун забил 50 голов за «Зенит» в 82 матчах. Это рекорд клуба

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун сделал хет-трик в матче 28-го тура РПЛ против «Локомотива» (6:1).
26-летний форвард забил свои 48-й, 49-й и 50-й голы в составе петербургского клуба.
Отметка в 50 голов покорилась иранцу в 82-м матче за «Зенит». Это самый быстрый результат в истории клуба.
Ранее 15 футболистов добирались до показателя в 50 мячей за «Зенит», однако всем им для этого требовалось не менее 100 игр.
Азмун лидирует среди бомбардиров РПЛ с 19 голами и опережает Дзюбу на три мяча за два тура до конца.
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