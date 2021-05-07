Экс-тренер «Ахмата» Грозный: «На месте Дзюбы публично извинился бы за слова о Грозном. Ему еще приезжать туда»

Бывший тренер «Терека» («Ахмата») прокомментировал слова нападающего об угнетающей атмосфере на -Арене».

«У меня только самые приятные и хорошие ощущения от Грозного, когда я работал главным тренером «Терека». Это были теплые времена моей работы, я всегда чувствовал поддержку от руководства и от каждого болельщика грозненского клуба. Поэтому я с большой теплотой вспоминаю тот период.

В России я болею за две команды, это «Спартак» и «Ахмат», естественно, это нормально, я там работал. Никогда за время работы в Грозном я ничего плохого и неприятного не слышал про город и стадион.

Я только слова благодарности могу сказать футболистам, руководителям и министру спорта, люди искренне поддерживали и переживали за клуб. Я всегда имел общение с руководством, у нас всегда был контакт, там спорт очень любят. Я это буду помнить всю жизнь.

На меня Артем, может, обидится, но я считаю, что нельзя такое говорить, если даже кто-то нашелся быть чем-то недовольным. Это не повод говорить про город. Грозный – очень красивый город, он расцвел. Было бы правильно, чтобы Артем сказал, что он не это имел в виду, когда говорил про Грозный, а потом бы извинился.

На Кавказе написано: «Гость от Всевышнего». Он находится в хорошем смысле под защитой, под поддержкой, под уважением местных жителей. Там к гостям относятся очень хорошо, я на себе это хорошо чувствовал.

Да, Дзюба показывает свою состоятельность, забивает много мячей, приносит победы. Браво, он молодец, но я считаю, такие высказывания любого человека в адрес любого города – это неправильно, это не свобода слова, это некорректно. Ему еще приезжать в Грозный, его команде там играть. Нет, там никто слова не скажет, но будут удивлены, это неприятно.

Я бы на месте Артема публично бы извинился за свои слова. Тем более что впереди Евро-2020, он лидер сборной и капитан команды.

с Кавказа, он тренировал «Ахмат», он знает, насколько болезненно, когда ходят подобные разговоры. Быть может, сейчас Черчесов поговорит с Дзюбой, и он извинится за свои высказывания», – заявил Грозный.