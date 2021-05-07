Дзюба о подготовке к Евро: «Будем пахать. Нам нужно быть готовыми физически, других шансов нет»

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба рассказал о подготовке команды к Евро-2020.
«22 мая улетаем в Австрию и будем пахать и еще раз пахать. Нам нужно быть готовыми физически, нужно быть в порядке, потому что других шансов нет», – сказал игрок в эфире Первого канала.
Также 32-летний футболист вспомнил о своей мотивирующей речи перед серией пенальти в четвертьфинальном матче ЧМ-2018 со сборной Хорватии.
«Мы старались, не только я один. Это было вдохновение, тяжелый момент для нас, в какой-то момент решил поддержать, успокоить», – отметил Дзюба.
Сборная России на групповом этапе Евро сыграет с Бельгией, Финляндией и Данией.