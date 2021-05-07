Дзюба о подготовке к Евро: «Будем пахать. Нам нужно быть готовыми физически, других шансов нет»

Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Сборная России по футболу ЧМ-2018 FIFA Евро-2020 ТАСС Футбол

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба рассказал о подготовке команды к Евро-2020.

«22 мая улетаем в Австрию и будем пахать и еще раз пахать. Нам нужно быть готовыми физически, нужно быть в порядке, потому что других шансов нет», – сказал игрок в эфире Первого канала.

Также 32-летний футболист вспомнил о своей мотивирующей речи перед серией пенальти в четвертьфинальном матче ЧМ-2018 со сборной Хорватии.

«Мы старались, не только я один. Это было вдохновение, тяжелый момент для нас, в какой-то момент решил поддержать, успокоить», – отметил Дзюба.

Сборная России на групповом этапе Евро сыграет с Бельгией, Финляндией и Данией.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья