Дзюба о подготовке к Евро: «Будем пахать. Нам нужно быть готовыми физически, других шансов нет»

Нападающий и сборной России Артем Дзюба рассказал о подготовке команды к -2020.

«22 мая улетаем в Австрию и будем пахать и еще раз пахать. Нам нужно быть готовыми физически, нужно быть в порядке, потому что других шансов нет», – сказал игрок в эфире Первого канала.

Также 32-летний футболист вспомнил о своей мотивирующей речи перед серией пенальти в четвертьфинальном матче со сборной Хорватии.

«Мы старались, не только я один. Это было вдохновение, тяжелый момент для нас, в какой-то момент решил поддержать, успокоить», – отметил Дзюба.

на групповом этапе Евро сыграет с Бельгией, Финляндией и Данией.