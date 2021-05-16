Дзюба о провале в ЛЧ: «Зенит» должен дома играть с позиции силы. Нам очень тяжело играть вторым номером»

Нападающий «Зенита» оценил выступление клуба в нынешнем сезоне Лиги чемпионов.

– В первой в последнем тайме все не сложилось. Нынешняя вообще не задалась.

– Да, это с первой игры было понятно.

– Почему на первый домашний матч с «Брюгге» вы как будто не подъехали, растерялись?

– Мы изначально планировали играть чуть ли не вторым номером. Тут, наверное, все вместе. Надо было изначально.

Как только пропустили гол, психанули, шашки наголо, полетели. Забили, Ловрен сравнял, еще Дриусси, помните, бил с пяти метров – выше, еще было, мы их там гасили-гасили и такой нелепый гол пропустили.

Мне кажется, футбол за это и наказывает. Изначально мы, , должны дома играть с позиции силы, особенно если это не «Манчестер Сити».

– Или «Барселона».

– «Барселона» нынешняя – тут тоже, мне кажется, можно. «Манчестер Сити», «Бавария» – там все понятно: можно сразу два вратаря – Кержаков, Лунев, – и все остальные – защитники. А мы, вся атака, будем на скамейке хлопать и кричать: «Держитесь! Держать строй!»

Мы это прекрасно понимаем. Но с условными другими мы, конечно же, должны дома играть с позиции силы.

Остальные матчи – вот это нелепое 2:1 с «Брюгге» – у нас много игроков повыпадало – не было Азмуна, Дриусси, у меня что-то заболело. Я в Брюгге не поехал – 0:3, пробили дно. Тогда молодые хоть поиграли, Прохин. Это была болезненная тема.

«Зенит» должен бороться до последнего тура за выход из группы. При этом мы все прекрасно понимаем – «Лацио» и «Боруссия» выше нас стояли. Мы же с «Лацио» дома сыграли 1:1 – и с позиции силы, я так скажу. Был провальный матч в Дортмунде, а домашка была хорошая. Но на таком большом уровне что-то одно – и рвется.

Ребята говорили, что Холанд не произвел такого впечатления – он прекрасно бежит, но чего-то такого для нас он не сделал, а на вторую игру не приехал. Понятно, что это топ-форвард, мы его еще молодым помним по «Мольде».

Мы привыкли играть первым номером, и нам очень тяжело играть вторым номером, перестраиваться. Как только выпадают один-два игрока – тяжело. Как бы мы ни говорили бравадно...

– Знаменитые три состава!

– Ну, это вообще.

– Вся Москва про это пишет.

– Это из какой-то области... На самом деле это не так. Любой команде тяжело терять лидеров. Все это вместе. Как оно пошло с – так и улетело.

– И комикс красивый.

– Мне очень обидно, мы и с ребятами говорили и пришли все к одному. Так красиво это было подано – и так обкакаться. Мы реально понимаем, что ребят подставили... Потому что и на верху, и везде...

Понимаем, что накосячили. Что бы ни происходило, есть много всяких вещей, но на футбольное поле выходим мы – и вытаскивать нам, – сказал Дзюба.