У Соболева 8 голов в 8 матчах РПЛ в 2021-м. Он забивает каждые 69 минут

Нападающий «Спартака» открыл счет в матче 28-го тура против «Арсенала» (1:0, первый тайм).

Гол стал для 24-летнего форварда 13-м в этом розыгрыше Премьер-лиги. По этому показателю он в списке бомбардиров турнира догнал одноклубника .

Больше в чемпионате забили только нападающие «Зенита» (19 голов) и (16 голов).

В весенней части сезона у Соболева восемь голов в восьми матчах РПЛ. В среднем он забивает каждые 69 минут в этом году, это лучший показатель в лиге для игроков с пятью или более голами.

Столько же голов у Азмуна (8, забивает каждую 81 минуту). При этом форвард трижды забил с пенальти, а нападающий – дважды.

На Sports.ru можно посмотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» – «Спартак». Также доступен текстовый онлайн.