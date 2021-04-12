У Соболева 8 голов в 8 матчах РПЛ в 2021-м. Он забивает каждые 69 минут

Нападающий «Спартака» Александр Соболев открыл счет в матче 28-го тура РПЛ против «Арсенала» (1:0, первый тайм).
Гол стал для 24-летнего форварда 13-м в этом розыгрыше Премьер-лиги. По этому показателю он в списке бомбардиров турнира догнал одноклубника Йордана Ларссона.
Больше в чемпионате забили только нападающие «Зенита» Сердар Азмун (19 голов) и Артем Дзюба (16 голов).
В весенней части сезона у Соболева восемь голов в восьми матчах РПЛ. В среднем он забивает каждые 69 минут в этом году, это лучший показатель в лиге для игроков с пятью или более голами.
Столько же голов у Азмуна (8, забивает каждую 81 минуту). При этом форвард «Спартака» трижды забил с пенальти, а нападающий «Зенита» – дважды.
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Мозес раскачал защитника, а Соболев прошил кипера ⚽️— Матч ТВ (@MatchTV) May 3, 2021
Идеальная атака «Спартака». Но «Арсенал» сравнял в самой концовке – и команды ушли на перерыв со счетом 1:1. pic.twitter.com/FxgmKDE0pN