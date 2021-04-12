У Соболева 8 голов в 8 матчах РПЛ в 2021-м. Он забивает каждые 69 минут

Теги Спартак Артем Дзюба премьер-лига Россия рейтинги Арсенал Тула Йордан Ларссон Сердар Азмун Александр Соболев Футбол

Нападающий «Спартака» Александр Соболев открыл счет в матче 28-го тура РПЛ против «Арсенала» (1:0, первый тайм).

Гол стал для 24-летнего форварда 13-м в этом розыгрыше Премьер-лиги. По этому показателю он в списке бомбардиров турнира догнал одноклубника Йордана Ларссона.

Больше в чемпионате забили только нападающие «Зенита» Сердар Азмун (19 голов) и Артем Дзюба (16 голов).

В весенней части сезона у Соболева восемь голов в восьми матчах РПЛ. В среднем он забивает каждые 69 минут в этом году, это лучший показатель в лиге для игроков с пятью или более голами.

Столько же голов у Азмуна (8, забивает каждую 81 минуту). При этом форвард «Спартака» трижды забил с пенальти, а нападающий «Зенита» – дважды.

На Sports.ru можно посмотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» – «Спартак». Также доступен текстовый онлайн.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья