Федерация футбола Финляндии подарит спортивные хиджабы футболисткам: «Мы намерены сделать футбол доступным для всех»

Финская футбольная ассоциация намерена дарить специальные спортивные хиджабы каждой женщине-игроку, которая обратится по этому поводу.

Данная акция приурочена к 50-летию организованного женского футбола в стране.

«Мы хотим подчеркнуть нашу приверженность намерению сделать футбол доступным для всех. Мы знаем, что нам еще многое предстоит осуществить, поскольку финское общество становится все более разнообразным.

Для нас равенство – это принятие всех такими, какие они есть, независимо от их религиозных убеждений, цвета кожи или других атрибутов. Мы надеемся, что, подавая такой пример, побудим другие спортивные и футбольные ассоциации присоединиться к нам в продвижении равенства и справедливости в спорте», – отметила Хайди Пихлая, глава отдела развития женского футбола .

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