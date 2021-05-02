Станислав Черчесов: «Смолов не выглядел ярко в последних матчах. Дзюба, Заболотный, Соболев – не однотипные игроки»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал решение не приглашать форварда для подготовки к матчам чемпионата Европы.

Нападающий попал только в резервный список национальной команды.

– Почему в состав не попал Смолов?

– Мы видим теми же глазами, что и вы. Во втором круге Федор забил несколько хороших голов, но в последних встречах выглядел уже не так ярко. У нас в нападении трое – Дзюба, Заболотный, Соболев. Они также выступают в чемпионате России, также забивают, приносят пользу своим командам. Самое главное, что они все время находились у нас в обойме, и не хотим ничего менять.

Я слышал мнение, что это однотипные футболисты, но это абсолютно разные игроки, хотя рост у них примерно одинаковый. Они выполняют разные функции. Поэтому решили остановиться на них, а Федя включен в резервный список.

Надеемся, что все будут готовы, но если что-то случится, Смолов к нам присоединится. Тем более, что есть Ионов, Черышев, Мостовой, Жемалетдинов, способные выйти на позиции второго нападающего.

– Почему в вашем списке нет ?

– Он практически весь этот второй круг не играет, несколько раз выходил только на замену. Поэтому в такой ситуации оказался, – сказал Черчесов.

Выбор Черчесова на Евро: нет битвы за заявку в атаке (Смолов помог бы в контригре), игнор Гильерме, хотя есть ошибающийся Сафонов