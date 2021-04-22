Смолов, Максименко и Мирзов – в резервном списке сборной России

Семеро футболистов вошли в резервный список сборной России перед .

Вратарь: .

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Нападающий:

Они могут быть вызваны в сборную в случае необходимости. Ранее был оглашен расширенный состав из 30 игроков.

В итоговую заявку на Евро-2020 войдут 26 человек. Ее подадут 1 июня, однако даже после этой даты и до первого матча можно делать замены в связи с травмами и коронавирусом. Вратарей по этим причинам можно менять перед каждой игрой турнира.