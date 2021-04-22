Смолов, Максименко и Мирзов – в резервном списке сборной России

Семеро футболистов вошли в резервный список сборной России перед Евро-2020.
Вратарь: Александр Максименко.
Защитники: Игорь Смольников, Дмитрий Чистяков.
Полузащитники: Юрий Газинский, Даниил Лесовой, Резиуан Мирзов.
Нападающий: Федор Смолов.
Они могут быть вызваны в сборную в случае необходимости. Ранее был оглашен расширенный состав из 30 игроков.
В итоговую заявку на Евро-2020 войдут 26 человек. Ее подадут 1 июня, однако даже после этой даты и до первого матча можно делать замены в связи с травмами и коронавирусом. Вратарей по этим причинам можно менять перед каждой игрой турнира.