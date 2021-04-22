Заболотный, Захарян, Жирков, Мухин и Сафонов – в расширенном составе сборной России на Евро-2020, Гильерме и Смолов – нет

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Назван расширенный состав сборной России на Евро-2020

Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов и его штаб вызвали 30 игроков, которые будут готовиться к турниру.

Вратари: Юрий Дюпин, Андрей Лунев, Матвей Сафонов, Антон Шунин.

Защитники: Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Марио Фернандес, Роман Евгеньев, Юрий Жирков, Вячеслав Караваев, Федор Кудряшов, Илья Самошников, Андрей Семенов.

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин, Александр Головин, Арсен Захарян, Даниил Фомин, Роман Зобнин, Алексей Ионов, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Денис Макаров, Алексей Миранчук, Денис Черышев.

Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный, Александр Соболев.

Еще семь футболистов попали в резервный список.

Напомним, что в итоговую заявку войдут 26 человек. Ее подадут 1 июня, однако даже после этой даты и до первого матча можно делать замены в связи с травмами и коронавирусом.

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