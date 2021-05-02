Василий Уткин: «Смолова в сборной нет из-за Дзюбы. Ревнует. Придзюбливает»

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба Федор Смолов Василий Уткин премьер-лига Россия Сборная России по футболу Евро-2020 Футбол

Блогер и журналист Василий Уткин высказался об отсутствии в расширенном списке сборной России на Евро-2020 форварда «Локомотива» Федора Смолова.

«В списке Черчесова анализировать просто нечего. В нападении ему нужен столб. Он иначе не думает, думает столбами. Анализировать требуется не качество столба, а эффективность этого построения против Дании. Другого-то не предусмотрено.

Бакаева люди Черчесова и продают. Простая игра – человек не в сборной, цена ниже. Агузаров сделку закроет. Смолова в сборной нет из-за Дзюбы. Ревнует. Придзюбливает. Сам об этом неоднократно говорил.

Ставка: эта сборная проиграет Дании», – написал Уткин.

Заболотный, Захарян, Жирков, Мухин и Сафонов – в расширенном составе сборной России на Евро-2020, Гильерме и Смолов – нет

Смолов, Максименко и Мирзов – в резервном списке сборной России

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