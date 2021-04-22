Пике о споре Зидана и Крооса с судьей: «Споры решают не кулаком, а языком»

Защитник «Барселоны» с иронией высказался о недовольстве «Реала» судейством в матче 35-го тура с «Севильей» (2:2).

На 78-й минуте игры полузащитник «Севильи» Иван Ракитич реализовал 11-метровый удар и вывел свою команду вперед в счете – 2:1.

Изначально судья Хуан Мартинес Мунуэра назначил пенальти в ворота «Севильи» за то, что вратарь Яссин Буну сбил форварда «сливочных» Карима Бензема в штрафной. Однако затем арбитр просмотрел эпизод с помощью ВАР, отменил этот пенальти и назначил 11-метровый в ворота «Реала», так как перед началом атаки мадридского клуба Эдер Милитао сыграл рукой в верховой борьбе в своей штрафной.

Главный тренер и хавбек Тони Кроосо пообщались с судьей после финального свистка.

«Споры решают не кулаком, а языком», – написал Пике в твиттере, комментируя видео с участием Зидана, Крооса и .

Добавим, что буквальный перевод слов Пике (Hablando se entiende la gente) – «чтобы понять друг друга, надо поговорить». Однако это фраза употребляется именно в значении «споры решают не кулаком, а языком».

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