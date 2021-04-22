Экс-судья Андухар Оливер о пенальти в ворота «Реала»: «Мяч попал в плечо Милитао, а потом случайно — в руку»

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Севилья Ла Лига судьи Яссин Буну Хуан Мартинес Мунуэра Эдер Милитао Футбол

Бывший арбитр Андухар Оливер прокомментировал эпизод из матча Ла Лиги «Реал» – «Севилья» (2:2).

На 77-й минуте при счете 1:1 судья Хуан Мартинес Мунуэра назначил пенальти в ворота андалузского клуба за то, что вратарь Яссин Буну сбил форварда «сливочных» Карима Бензема в штрафной.

Однако затем арбитр просмотрел эпизод с помощью ВАР, отменил этот пенальти и назначил 11-метровый в ворота «Реала». Выяснилось, что перед началом атаки мадридского клуба Эдер Милитао сыграл рукой в верховой борьбе в своей штрафной.

«Мяч сначала попал в плечо Милитао, а потом — в руку. Абсолютно случайно. На мой взгляд, этого недостаточно для назначения 11-метрового.

Игру нужно было продолжать и назначать явный пенальти за фол Буну на Бензема», — сказал экс-арбитр.

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