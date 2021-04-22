Лопетеги о 2:2 с «Реалом»: «Севилья» потеряла два очка в последний момент, грустно. Чистый пенальти, если его назначили»

Теги Реал Мадрид Севилья Ла Лига судьи Хулен Лопетеги Хуан Мартинес Мунуэра Футбол

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги прокомментировал итог матча Ла Лиги с «Реалом» (2:2).

Второй гол «Севилья» пропустила на 94-й минуте.

Об игре

«Я не припоминаю сэйвов нашего вратаря и явных моментов у наших ворот. Если в игре с «Реалом» сильно прижиматься к воротам, такое происходит.

Без сомнения, результат оставляет горький привкус. Мне жаль парней. Победа над «Реалом» у них дома была бы очень важна.

Я горжусь парнями, мне не в чем их упрекнуть. Думаю, что мы заслужили это. Грустно, что мы потеряли два очка в последний момент».

О пенальти

«Мое мнение такое – это чистый пенальти, если его назначили. На самом деле я не могу с уверенностью сказать, при каких обстоятельствах за игру рукой дают пенальти. На прошлой неделе подобное случилось с нами, и пенальти не назначили», – сказал Лопетеги.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья