Лопетеги о 2:2 с «Реалом»: «Севилья» потеряла два очка в последний момент, грустно. Чистый пенальти, если его назначили»

Главный тренер «Севильи» прокомментировал итог матча с (2:2).

Второй гол пропустила на 94-й минуте.

Об игре

«Я не припоминаю сэйвов нашего вратаря и явных моментов у наших ворот. Если в игре с «Реалом» сильно прижиматься к воротам, такое происходит.

Без сомнения, результат оставляет горький привкус. Мне жаль парней. Победа над «Реалом» у них дома была бы очень важна.

Я горжусь парнями, мне не в чем их упрекнуть. Думаю, что мы заслужили это. Грустно, что мы потеряли два очка в последний момент».

О пенальти

«Мое мнение такое – это чистый пенальти, если его назначили. На самом деле я не могу с уверенностью сказать, при каких обстоятельствах за игру рукой дают пенальти. На прошлой неделе подобное случилось с нами, и пенальти не назначили», – сказал Лопетеги.