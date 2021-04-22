Соболев об удалении Ахметова в дерби: «Стопроцентная красная! Досталось мне от шипов прилично»

Нападающий рассказал о своем отношении к критике за частые падения после контактов с игроками соперника.

– В дерби с ты не забил, зато заработал для соперника удаление. Позже КДК РФС отменил красную карточку Ахметова. Несправедливо?

– Я неплохо общаюсь с Ильзатом, но если оценивать конкретный эпизод – это стопроцентная красная карточка! Досталось мне от шипов прилично. Многие потом просили прислать фото повреждения. Кстати, в недавнем матче «Химок» с «Уралом» было похожее удаление.

– Некоторые продолжают критиковать тебя за частые падения. Как к этому относишься?

– В команде мне никто об этом не говорит, а многочисленные эксперты пусть имеют свое мнение; я на них внимания не обращаю. Вот к словам Олега Ивановича Романцева прислушался, но он меня «дельфином» не называл, а просто дал футбольный совет – крепче держаться на ногах, – сказал Соболев.

В этом сезоне россиянин забил 13 голов и сделал 2 результативные передачи в 20 матчах . Со статистикой 24-летнего форварда можно ознакомиться здесь.