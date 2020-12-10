Неймар приостановил переговоры с «ПСЖ» по контракту из-за интереса «Барсы»

Нападающий «ПСЖ» Неймар может вернуться в «Барселону».
Бразилец приостановил переговоры с парижанами по новому контракту и хочет узнать, какие намерения имеет «Барселона», пишет Mundo Deportivo со ссылкой на L’Équipe.
На решение Неймара повлиял тот факт, что форвард сине-гранатовых Лионель Месси очень близок к тому, чтобы остаться в «Барселоне». Бразилец не скрывает, что хочет вновь играть рядом с Лео.
Ранее сообщалось, что президент «ПСЖ» попросил «Барселону» оставить Неймара в покое. Также стало известно, что каталонский клуб оценивает 29-летнего игрока в 100 млн евро и попытается подписать его этим летом.
Срок действующего контракта форварда с «ПСЖ» истекает летом 2022 года.
В этом сезоне Неймар забил 7 голов и сделал 4 результативные передачи в 15 матчах Лиги 1. Его полную статистику можно изучить здесь.