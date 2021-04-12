Директор «Спартака» о твитах про ЦСКА: «Это был троллинг, задачи оскорбить не стояло. Нас не так поняли»

Директор «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал провокационные публикации, которые в последнее время появлялись в соцсетях московского клуба.

«Где-то нас не так поняли, у нас никогда не было задачи оскорбить какой-то клуб. Вне зависимости от отношений болельщиков. Это был троллинг, который очень популярен среди болельщиков в соцсетях.

Что касается даты [рассмотрения обращения ЦСКА], она пока еще не назначена.

Давайте дождемся решения по данному вопросу, но мы со своей стороны постараемся все объяснить. В любом случае ответственность несу я как глава департамента», – сказал Фетисов.

ЦСКА все-таки пожаловался на твиты «Спартака» про конюшню – и получил в ответ смеющихся Тедеско, Ларссона и Крала