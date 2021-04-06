Малком о натурализации Гильерме: «Правильно, если его здесь принимают и любят»

Полузащитник в преддверии матча РПЛ с высказался о вратаре красно-зеленых Гильерме.

– Как относитесь к тому, что ваш соотечественник Гильерме – вратарь сборной России?

– Во-первых, он хороший голкипер, прекрасно действует ногами, но играть за нашу сборную возможности у него не было. В итоге Гильерме сделал этот выбор. На мой взгляд, это правильно, если его здесь принимают и любят и это совпало с его желанием защищать цвета вашей сборной.

Желаю Гильерме долгих спортивных лет и приносить пользу России. Но при этом в чемпионате мне хочется забивать ему как можно больше, как и любому другому вратарю. И чтобы в воскресенье голов от «Зенита» тоже было немало и мы победили, – сказал бразилец.