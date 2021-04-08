Малком об игре за сборную России: «Я мечтаю о сборной Бразилии, но должен быть план Б, если возможность не представится»

Полузащитник высказался о возможности выступлений за сборную России.

– В одном интервью вы даже говорили, что готовы сыграть за сборную России. Вы действительно рассматриваете это? Разве сборная Бразилии не приоритет?

– Конечно, я бразилец, кто не хочет играть за свою страну? Но, если такая возможность не представится, должен быть план Б.

Я думаю об игре за сборную , как и любой бразильский спортсмен. Это моя главная мечта. Но сначала надо начать снова играть, забивать, выделяться, а потом думать об этом, – сказал Малком.