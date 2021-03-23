«Барса» предложила Месси контракт с зарплатой меньше, чем сейчас. Она вырастет, когда кризис пройдет (RAC1)

Нападающий «Барселоны» получил предложение о продлении контракта с клубом.

Изучив финансовые показатели клуба, президент «Барсы» Жоан Лапорта сообщил форварду некоторые детали готовящегося предложения, пишет Mundo Deportivo со ссылкой на слова журналиста Жорди Басте в программе El Món a RAC1.

понимает, что не сможет повторить размер зарплаты, который прелагают Месси другие клубы. Лапорта планирует убедить 33-летнего игрока остаться, предложив ему контракт с зарплатой меньше, чем форвард получает сейчас. Затем, когда «Барса» преодолеет кризис, доход аргентинца увеличится. Когда Месси решит закончить карьеру футболиста, ему предложат должность амбассадора «Барсы».

Также Лапорта попытается убедить Месси остаться, купив у . Президент «Барсы» считает, что такое приобретение позволит клубу бороться за победу в Лиге чемпионов. Уже сообщалось, что главное для Лионеля – серьезный спортивный проект, который позволит бороться за большие трофеи. Лапорта полагает, что покупка Холанда – шаг в этом направлении.

Однако, как пишет Mundo Deportivo, окружение Месси опровергает сведения о том, что игрок получил предложение от «Барсы». Сторона футболиста до сих пор ждет шагов от каталонского клуба и удивлена, что информация о предложении по контракту появилась прямо перед финалом Кубка Испании против «Атлетика».

Источники в «Барселоне» также утверждают, что клуб не направлял официальное предложение аргентинцу.

Срок действующего контракта аргентинца с каталонским клубом истекает этим летом.

В этом сезоне Месси провел 28 матчей в , забил 23 мяча и сделал 8 голевых передач. Его статистику можно найти здесь.