«Привет, конюшня. Как дела?» Твиттер «Спартака» после дерби с ЦСКА

«Спартак» обыграл ЦСКА (1:0) в 27-м туре чемпионата России.

«Привет, конюшня. Ну как твои дела?» – появилось сообщение в твиттере красно-белых.

Это отсылка к кричалке фанатов «Спартака»: «Привет, конюшня, ну как твои дела? Сын егеря вернется и сожжет твои трибуны все дотла». Сын егеря – Николай Петрович Старостин.

Также «Спартак» в отдельном сообщении использовал два баннера, вывешенных фанатами клуба во время игры.

На одном изображен главный тренер Доменико Тедеско, держащий ружье, на другом – несколько лошадей, одну из которых специалист якобы подстрелил.

«Идеальное описание матча», – сказано в сообщении с картинками.

Фанаты «Спартака» вывесили баннеры с охотой на лошадей в дерби с ЦСКА