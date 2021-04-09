«Привет, конюшня. Как дела?» Твиттер «Спартака» после дерби с ЦСКА

«Спартак» обыграл ЦСКА (1:0) в 27-м туре чемпионата России.
«Привет, конюшня. Ну как твои дела?» – появилось сообщение в твиттере красно-белых.
Это отсылка к кричалке фанатов «Спартака»: «Привет, конюшня, ну как твои дела? Сын егеря вернется и сожжет твои трибуны все дотла». Сын егеря – Николай Петрович Старостин.
Также «Спартак» в отдельном сообщении использовал два баннера, вывешенных фанатами клуба во время игры.
На одном изображен главный тренер Доменико Тедеско, держащий ружье, на другом – несколько лошадей, одну из которых специалист якобы подстрелил.
«Идеальное описание матча», – сказано в сообщении с картинками.
Идеальное описание матча 👀#СпартакЦСКА pic.twitter.com/sWKSETwNwL— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) April 25, 2021
Фанаты «Спартака» вывесили баннеры с охотой на лошадей в дерби с ЦСКА