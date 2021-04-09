Александр Шмурнов: «Ни один нормальный болельщик ЦСКА не обижается на «конюшню». Жаль того, кто делает из мухи слона после твита»

Комментатор Александр Шмурнов поделился соображениями о конфликте «Спартака» и ЦСКА в твиттере после дерби (1:0).

«Привет, конюшня. Ну как твои дела?» – написали в твиттере «Спартака».

«SMM от главного тренера заразился отсутствием уважения к сопернику, или башкирский мед так в голову ударил? 🤦‍♂️» – ответил ЦСКА.

«Кони» и «мясо» – это бренды.

Мой старый товарищ, болельщик ЦСКА, как-то давным-давно пришел на какую-то нашу тусовку в новенькой футболке «Феррари» и гордо заявил, что болеет в «Формуле-1» за эту конюшню. Мы резонно заметили, что он вообще болеет за конюшню, на что Андрюша парировал, нежно погладив эмблему: «Ну нет, кони только у «Феррари»...»

Ни один нормальный болельщик ЦСКА, а среди моих знакомых их десятки, на протяжении уже многих лет не обижается на слова «кони» или «конюшня». Это для них бренд.

Точно так же болельщики «Спартака» – многие после майки , а некоторые и раньше – перестали делать стойку на «мясо», на «московский шашлык», на «хрюшек» со «свинюшками» и вообще на все такое подобное.

И мне искренне жаль того, кому вдруг пришло в голову делать из мухи слона (коня?) после твита: «Как дела, конюшня?» Ему, бедненькому, попросту не повезло.

Потому что непросто жить на свете с мозгами училки в стиле: «Пионэр? Честность должна была...» – написал Шмурнов в телеграм-канале.

«Спартак» назвал ЦСКА «конюшней» после победы – это твит с отсылом, там дальше про Старостина. Армейцы явно обиделись