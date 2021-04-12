Гендиректор «Зенита»: «Есть шанс выиграть титул дома против клуба с 11 победами подряд. Нужно его использовать»

Генеральный директор «Зенита» высказался о возможной победе клуба в .

«У «Зенита» сейчас есть не только возможность выиграть чемпионат страны третий раз подряд, а этого добивался, по-моему, только .

У нас есть возможность впервые за это время завоевать титул дома, в Петербурге. Завоевать его в матче с командой, у которой сейчас 11 побед подряд, в матче с очень серьезным соперником. Эту возможность нужно использовать.

Уверен, что в рамках существующих ограничений на посещаемость все места на нашей арене будет заняты», – сказал Медведев.

«Спартак» выигрывал чемпионат России 3 раза подряд (1992-1994) и 6 раз подряд (1996-2001). «Зенит», ЦСКА и «Рубин» побеждали по два раза подряд.

Матч «Зенит» – «Локомотив» состоится 2 мая. Хозяева станут чемпионами в случае победы.

40 тысяч фанатов на матче «Зенита» с «Локо» – это инициатива властей Петербурга, а не клуба