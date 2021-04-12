Отец Месси сообщил Лапорте, что Лео готов остаться в «Барсе», если клуб усилится и будет бороться за ЛЧ

Нападающий «Барселоны» готов остаться в клубе при определенных условиях.

Как сообщает Televisión Española, отец и агент форварда сообщил президенту «Барсы» , что его сын хочет остаться в каталонском клубе при условии, что состав команды будет усилен до уровня, который позволит бороться за победу в Лиге чемпионов.

При этом утверждается, что 33-летний футболист согласен на понижение зарплаты.

После завоевания Кубка Испании, а также учитывая, что у «Барсы» есть хорошие шансы на победу в , Месси чувствует, что у команды есть перспективы, и это влияет на его намерение остаться в клубе.