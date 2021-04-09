«Барса» готовит для Месси контракт по схеме «2+1». Лапорта ищет способ подписать звезд, чтобы убедить Лео в конкурентоспособности клуба

Теги Барселона Лионель Месси Ла Лига Жоан Лапорта Неймар Эрлинг Холанд деньги Футбол

«Барселона» намерена удержать форварда Лионеля Месси в команде.

Президент клуба Жоан Лапорта готовит для аргентинца контракт на 2 года с опцией продления еще на один, сообщает ESPN.

«Блауграна» не в состоянии платить 33-летнему игроку его нынешнюю зарплату – около 75 млн евро в год – и хочет предложить игроку относительно длинный контракт, чтобы компенсировать изначальное сокращение зарплаты.

В то же время Лапорта продолжает искать способы профинансировать подписание звездных футболистов, таких как Эрлинг Холанд или Неймар, чтобы убедить Месси, что «Барса» будет конкурентоспособна в следующем сезоне.

Несмотря на прибытие отца Месси в Барселону, дата начала переговоров пока не назначена.

В этом сезоне Месси забил 25 голов и сделал 9 результативных передач в 29 матчах Ла Лиги. Его статистика – здесь.

После голов Месси поднимает два пальца в небо: так он благодарит бабушку, которая помогла ему начать карьеру

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