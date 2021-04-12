Основатель Spotify Эк предложит Кронке 1,8 млрд фунтов за «Арсенал»

Теги премьер-лига Англия Арсенал бизнес Стэн Кронке деньги Даниэль Эк Футбол

У «Арсенала» может смениться владелец.

Основатель и председатель правления Spotify Даниэль Эк направит официальное предложение владельцу лондонского клуба Стэну Кронке о покупке «Арсенала».

Сумма предложения составит 1,8 миллиарда фунтов. Ожидается, что формальное предложение будет направлено Кронке в ближайшие дни. Эка поддерживают легенды «Арсенала» – Тьерри Анри, Деннис Бергкамп и Патрик Виейра.

Бизнесмен ожидает, что Кронке отклонит его первое предложение, однако готов к длительным переговорам. 

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