Основатель Spotify Эк готовит предложение о покупке «Арсенала». Его поддерживают Бергкамп, Анри и Виейра

Теги Патрик Виейра Тьерри Анри премьер-лига Англия Арсенал бизнес Стэн Кронке Деннис Бергкамп деньги Даниэль Эк Футбол

Основатель и председатель правления музыкального сервиса Spotify Даниэль Эк всерьез настроен приобрести «Арсенал».

По информации The Telegraph, он готовится направить предложение нынешнему владельцу лондонского клуба Стэну Кронке и сотрудничает в этом вопросе с бывшими игроками «Арсенала» – Деннисом Бергкампом, Тьерри Анри и Патриком Виейра.

Если сделка состоится, то бывшие футболисты войдут в обновленное руководство «Арсенала».

Ранее директор лондонского клуба Джош Кронке заявил, что нынешние владельцы не намерены продавать клуб, однако присутствие в переговорах Бергкампа, Анри и Виейра может заставить его как минимум оценить предложение.

Состояние 38-летнего Эка оценивается в 4,7 млрд долларов.

«Кронке, убирайся». Фанаты «Арсенала» вышли против американского владельца: сотни людей, дымовые шашки и много-много плакатов

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья