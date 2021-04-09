Основатель Spotify Эк готовит предложение о покупке «Арсенала». Его поддерживают Бергкамп, Анри и Виейра

Основатель и председатель правления музыкального сервиса Spotify Даниэль Эк всерьез настроен приобрести .

По информации The Telegraph, он готовится направить предложение нынешнему владельцу лондонского клуба и сотрудничает в этом вопросе с бывшими игроками «Арсенала» – , и .

Если сделка состоится, то бывшие футболисты войдут в обновленное руководство «Арсенала».

Ранее директор лондонского клуба Джош Кронке заявил, что нынешние владельцы не намерены продавать клуб, однако присутствие в переговорах Бергкампа, Анри и Виейра может заставить его как минимум оценить предложение.

Состояние 38-летнего Эка оценивается в 4,7 млрд долларов.

«Кронке, убирайся». Фанаты «Арсенала» вышли против американского владельца: сотни людей, дымовые шашки и много-много плакатов